ऋषि कपूर ने वर्ल्ड कप में अंपायरिंग पर उठाए सवाल, बोले- शर्मनाक

ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज (Aus vs WI) के बीच गुरुवार को बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया. इस मैच में एक समय वेस्टइंडीज की जीत तय लग रही थी, लेकिन अंत में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बाजी मार ली. यह मैच जहां अपने रोमांच के लिए जाना जाएगा तो वहीं खराब अंपायरिंग के लिए भी विश्व कप (World Cup 2019) के इस मैच को जाना जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज (Aus vs WI) के बीच हुए इस मैच को लेकर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. बॉलीवुड गलियारा भी इसमें पीछे नहीं है. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने इस मैच में हुई खराब अंपायरिंग को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में बना हुआ है.

Cricket ICC. Racist umpiring. WI were done for which was so evident twice in an over. Shameful.

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज (Aus vs WI) के मैच पर लिखा: क्रिकेट आईसीसी. रेसिस्ट अंपायरिंग. मैच में वेस्टइंडीज के साथ एक ही ओवर में दो बार ऐसा देखने को मिला. शर्मनाक. बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने इस तरह वर्ल्ड कप में खराब अंपायरिंग को लेकर सवाल उठाए हैं. अब उनका यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. ऋषि कपूर वैसे भी हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज (Aus vs WI) के मैच में बहुत ही खराब अंपायरिंग का नजारा देखने को मिला था. अंपायरों ने दो बार क्रिस गेल को आउट दे दिया था, जबकि उन्होंने रिव्यू लेकर खुद को बचाया.

While Australia won the encounter in the end, West Indies made a statement or two in Nottingham today!



Two splendid catches and one gigantic six from the #MeninMaroon make it to our @Nissan Play of the Day poll for #AUSvWI.



