Video: ऋषि कपूर ने देखा Sanju का टीजर, बेटे रणबीर कपूर को पहचानने से कर दिया इनकार

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की आगामी फिल्म ' संजू ' के टीजर को काफी पसंद किया गया. करोड़ों दर्शकों के अलावा बॉलीवुड सेलेब्स भी टीजर की तारीफ करने में पीछे नहीं हटे. 'संजू' के निर्माता और निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी ने यह टीजर रणबीर के पिता और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर को दिखाया. आमतौर पर ऋषि बेटे के फिल्मों की आलोचना करते हैं, लेकिन 'संजू' का टीजर देखने के बाद ऋषि की खुशी सातवें आसमान पर थी. इसका वीडियो हाल ही में आईपीएल 2018 के फाइनल मैच के दौरान सामने आया है.

