सलमान खान ने किया नई फिल्म का ऐलान, नाम में ईद और दिवाली दोनों शामिल- देखें Tweet

बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान (Salman Khan) ने अपनी नई फिल्म की घोषणा कर दी है. उन्होंने यह जानकारी ट्वीट कर दी है. सलमान खान ने इस संबंध में जो ट्वीट किया है, उसमें लिखा: "अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर रहा हूं. कभी ईद कभी दिवाली (Kabhi Eid Kabhi Diwali). यह कहानी साजिद नाडियाडवाला ने लिखी है और इसे प्रोड्यूस भी वहीं करेंगे. जबकि फरहाद सामजी इस फिल्म का निर्देशन करेंगे. ईद 2021 में यह रिलीज होगी." सलमान खान ने इस तरह अपनी अगली फिल्म के बारे में अपने फैन्स को यह जानकारी दी है.

Announcing my next film... KABHI EID KABHI DIWALI ....

STORY & PRODUCED BY SAJID NADIADWALA ...

DIRECTED by FARHAD SAMJI...



EID 2021 ... #SajidNadiadwala@NGEMovies@farhad_samji@WardaNadiadwala@SKFilmsOfficial