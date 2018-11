बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मुंबई के सड़कों पर कई बार साइकिलिंग करते हुए देखा गया है. इस बार 'बजरंगी भाईजान' ने कुछ नया करते हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमू खंडू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ चीन बॉर्डर के करीब मेचुका में साइकिल चलाई. सलमान ने अरुणाचल प्रदेश में 'डालमिया एमटीबी अरुणाचल हॉर्नबिल्स फ्लाइट 2018' इवेंट और मेचुका एडवेंचर फेस्टिवल के दौरान साइकिलिंग की. किरेन रिजिजू ने गुरुवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने सलमान खान को इवेंट में विजिट करने के लिए धन्यवाद दिया.सलमान खान गुरुवार को लगभग साढ़े दस बजे पंजाब से फ्लाइट लेकर असम में डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद सलमान और किरेन रिजिजू स्पेशल हेलीकॉप्टर से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका स्थित हो रहे एमटीबी अरुणाचल 2018 के इवेंट में शामिल होने के लिए सीधे रवाना हो गए. यह कार्यक्रम का छठा एडिशन रहा, जहां वार्षिक मेचुका एडवेंचर फेस्टिवल आयोजित किया गया. सलमान खान ने इस इवेंट के लिए 22 लाख रुपए डोनेट किए. यहां लगभग 80 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया. इस इवेंट में प्रतिभागी के तौर पर अमेरिका और जर्मनी के कंटेस्टेंट भी आए.

People of Arunachal Pradesh will be forever indebted to @BeingSalmanKhan for promoting the State as a destination for adventure tourism. People showered him all the love & affection at Menchuka today. pic.twitter.com/L9W8SIMLMb