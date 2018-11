बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस-7 (Bigg Boss 7) में सलमान खान (Salmanv Khan) का दिल जीत चुकीं एली अवराम (Elli Avram) बड़ा धमाल करने जा रही हैं. एली अवराम बॉलीवुड फिल्म 'फ्रॉड सैंया' में स्पेशल सॉन्ग कर रही हैं. अभिनेत्री एली अवराम का कहना है कि वह 'छम्मा छम्मा' के रीक्रिएशन का हिस्सा बनने के लिए वे आभारी हैं और उन्होंने इसे 'टाइमलेस आइकोनिक' गीत बताया. एली अवराम (Elli Avram) ने गुरुवार को ट्विटर पर 1998 की फिल्म 'चाइना गेट' के गीत 'छम्मा छम्मा' की कुछ झलकियां जारी की. ओरिजनल सॉन्ग को उर्मिला मातोंडकर पर फिल्माया गया था.एली अवराम (Elli Avram) ने इस फोटो के साथ लिखा था, "जल्द आ रहा है...बहुत जल्द. 'छम्मा छम्मा' रीक्रिएशन, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि मैं खूबसूरत उर्मिला मातोंडकर के टाइमलेस आइकोनिक गीत के रीमेक का हिस्सा बनने के लिए आभारी हूं." मनीष भट्ट निर्देशित फिल्म 'फ्रॉड सैंया' में एली इस गीत के रीमेक पर डांस करती दिखेंगी. हालांकि इस सॉन्ग की शूटिंग का वीडियो और कई तस्वीरें रिलीज हो गई हैं, और ये सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय भी हो रहे हैं.

