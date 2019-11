सलमान खान फिल्म्स का Tweet हुआ वायरल, लिखा- डियर 'कैनेडियन देशभक्त' कमाल की दबंगई करते हो...

सलमान खान (Salman Khan) की आगामी फिल्म 'दबंग 3' (Dabangg 3) जल्द ही रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए फैन्स को 'दबंग 3 बैज ऑफ ऑनर्स' (Dabangg 3 Badge Of Honour) दिया जा रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है और उस पर यूजर्स के रिएक्शन भी आ रहे हैं. दरअसल, @iBeingAdharv नाम के ट्विटर हैंडल से @TheFlopKhiladi को नॉमिनेट किया गया था. अब इस पर सलमान खान फिल्म्स (Salman Khan Films) के अलावा बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी रिएक्शन दिया है.

Kapil Sharma को Bharti Singh ने लिया आड़े हाथ, बोलीं- लोगों की नाक बहती है, तुम्हारा तो...देखें Video

Now honour the man you nominated by sharing this 'Dabangg 3 Badge of Honour' with him!



Mubarak Ho Canadian Deshbhakt,

International men's day par apki dabbangayi ke liye ek khaas tohfa. Aap bhi kisi Dabangg ko tag kar ke ye Dabangayyi aise hi chalne dijiye. pic.twitter.com/wNJS2CDbD9