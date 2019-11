अमिताभ बच्चन की गोद में नजर आई यह बच्ची, जो है आज की सुपरस्टार, पहचानें कौन?

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अपने ब्लॉग या ट्विटर पर हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं और पुरानी यादें फैन्स के साथ शेयर करते हैं. सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की एक पुरानी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है. यह तस्वीर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की एक फैन ने ट्विटर पर शेयर किया है. फैन ने यह तस्वीर शेयर कर अमिताभ बच्चन से यह भी पूछा कि आपने जिस बच्चे को गोद में उठा रखा है वो कौन है. अमिताभ बच्चन ने भी अपनी फैन को निराश नहीं किया और इसका जवाब भी दे दिया.

Who are you holding @SrBachchan Ji?



I see @earth2angel#karishmakapoorpic.twitter.com/77ZczeXD4P