सलमान खान की खास दोस्त को इस शख्स ने दिखाई बंदूक, तो पीट-पीटकर कर दिया बुरा हाल...देखें Video

सलमान खान (Salman Khan) की दोस्त यूलिया वंतूर (lulia Vantur) का एक वीडियो सोशस मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में यूलिया वंतूर को एक शख्स बंदूक दिखा रहा है, जिस पर एक्ट्रेस भड़क जाती हैं और उस शख्स पर मुक्के की बरसात कर देती है. सोशल मीडिया पर यूलिया वंतूर का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए यूलिया (Lulia Vantur) ने लिखा, "बुक को उसके कवर से आंकना नहीं चाहिए. यह 2 मिनट का एक बेहतरीन सीन था."

Don't judge the book by its cover #Iuliavantur#Action#girly#charliesangels This was an impromptu scene, shot in 2 mins while I was waiting for my car to pick me up. Thanks to @danielocicero ???????? my awesome trainer. @ashley_rebello your dress has superpowers ???? pic.twitter.com/aLTB9HJ7qP