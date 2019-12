सलमान खान पर कमेंट कर रहे इसे बॉलीवुड एक्टर को मिली नसीहत, तो बोले- 'वो कोई भगवान हैं क्या'

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'दबंग 3' (Dabangg 3) इसी महीने रिलीज होने वाली है.इस फिल्म को लेकर वो जोर-शोर में प्रमोशन में जुटे हैं. सलमान खान ने बिग बॉस के बीते एपिसोड में अरहान खान (Arhaan Khan) को लेकर बड़ा खुलासा किया था. लेकिन यह बात बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) को पसंद नहीं आई. उन्होंने सलमान खान को लेकर इस संबंध में कई ट्वीट किए हैं. उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सलमान खान पर निशाना साधा है.

Many Bollywood ppl are calling and asking me that why I am commenting about #SalmanKhan ? Kyon Bhai #Salman Khuda Hai Kaya, Jo Agar Woh Galat Kare, Toh Usko Galat Nahi Kaha Jaa Sakta? He is also a human being and he can also be wrong. Wrong can't be right coz Salman is doing it.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लिखा: "बॉलीवुड से बहुत सारे लोग मुझे फोन कर कह रहे हैं कि मैं सलमान खान (Salman Khan) पर कमेंट क्यों कर रहा हूं? क्यों भाई सलमान खुदा हैं क्या, जो अगर वो गलत करें, तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता? वह भी एक इंसान हैं ओर वो भी गलत हो सकते हैं, गलत इसलिए सही नहीं हो जाएगा क्योंकि सलमान खान इसे कर रहे हैं." कमाल आर खान ने इस तरह ट्वीट कर सलमान खान पर निशाना साधा है. उनके इस ट्वीट पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

It's disgusting if #Salman is insulting a struggler #Arhan on the national TV, even though I didn't like #Arhan! Salman can tell this all to #Rashmi secretly also. Today Salman has finished the career of #Arhan which is really bad. #Salman is also having many things to explain.