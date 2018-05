Sanju की लाइफ में 5 महिलाएं हुईं एक्सपोज, अब खुल जाएंगे सारे राज

A still from #Sanju 's crazy romantic love life! #SanjuTrailer out in 5 days on May 30th. #RanbirKapoor @VVCFilms @foxstarhindi @sonamakapoor pic.twitter.com/1ZE0Sa1oo7

डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म 'संजू' में कई ऐसे अहम किरदार हैं, जिनके बिना सुपरस्टार एक्टर संजय दत्त की लाइफ की कहानी अधूरी रह जाएगी. संजय दत्त का रोल निभा रहे रणबीर कपूर के अलावा ऐसे 5 महिलाओं के रोल बेहद इंटरेस्टिंग है, जिनके बारे में जानना जरूरी है. फिल्म के टीजर में सिर्फ संजय दत्त के लाइफ के अलग-अलग हिस्सों को बांटकर दिखलाया गया है और अब ट्रेलर आने के बाद सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर कौन सी एक्ट्रेस किस किरदार में होगी. आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर फिल्म में दिखने वाली 5 महिलाओं की क्या अहम भूमिका होगी.संजय दत्त के रियल लाइफ पर बन रही फिल्म में सबसे पहले अहम किरदार मनीषा कोइराला होंगी. मनीषा संजय दत्त की मां व मशहूर एक्ट्रेस नरगिस का किरदार निभाएंगी. हालांकि राजकुमार हिरानी ने बताया कि साल 1981 में नरगिसजी के गुजरने के दौरान की एक छोटे से सीन में मनीषा कोइराला नजर आएंगी.संजू यानी संजय दत्त की गर्लफ्रेंड का रोल सोनम कपूर निभाने वाली हैं. हालांकि वह किसी भी पर्सनैलिटी को संबोधित नहीं कर रहीं, इसलिए उनके लुक को अनुमान नहीं लगाना चाहिए. हिरानी ने कहा, ''सोनम किसी का भी विशेष रूप से रोल प्ले नहीं कर रही हैं, क्योंकि हम संजू के जीवन के उस पहलू में नहीं पहुंचे.

And here is my dear friend Anushka. It’s a special appearance....but she worked on every nuance of the role for days together. Can anyone guess who she plays?....Will reveal tomorrow at the trailer launch. @AnushkaSharma#RanbirKapoor#RajkumarHiraniFilms@VVCFilms@foxstarhindipic.twitter.com/NsWXhf3EmZ