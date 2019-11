एक्ट्रेस शबाना आजमी की मां शौकत आजमी का 93 साल की उम्र में निधन

वरिष्ठ अभिनेत्री और शबाना आजमी (Shabana Azmi) की मां शौकत आजमी (Shaukat Azmi) का शुक्रवार शाम यहां आयु संबंधी बीमारी के चलते निधन हो गया. वह 93 वर्ष की थीं. शौकत के दामाद तथा मशहूर गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने उनके निधन की जानकारी दी. उनको शनिवार दोपहर सुपुर्द ए खाक किया जाएगा. जावेद अख्तर ने बताया, "वह 93 वर्ष की थीं और कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से गुजर रही थीं. उन्हें कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया. कुछ दिनों के लिये उन्हें आईसीयू में भी रखा गया."

Heartfelt condolences to @AzmiShabana@Javedakhtarjadu and their family at losing the ‘chhaya' of Shaukat Aapa. She was kind, had a big heart and radiated an intellect that pierces to your soul.

A giant tree has fallen! pic.twitter.com/NIpGYWnuUO