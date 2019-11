देवेंद्र फडणवीस बनें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- राजनीति में परिपक्वता...देखें Tweet

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election) के नतीजे के करीब एक महीने बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रातोंरात बड़ा उलटफेर करते हुए शनिवार की सुबह NCP के साथ गठबंधन करते हुए सरकार बना ली. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने महाराष्ट्र में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की. महाराष्ट्र में हुए इस राजनीतिक उलटफेर को लेकर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित का रिएक्शन आया है. अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने एक ट्वीट के जरिए शिवसेना के संजय राउत पर निशाना साधा है.

Heartiest Congratulations to @Dev_Fadnavis ji for taking over as the CM & @AjitPawarspeaks for becoming the Deputy C.M of Maharashtra.

This proves maturity in politics matters.

One needs a Chanakya in his party & not Sanjay Raut's.