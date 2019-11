शाहरुख खान से पत्रकार ने मांगे 5 मिनट तो किंग खान बोले- मेरी लाइफ है, 5 सेकेंड भी क्यों दूं...देखें Video

बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) आज अपना 54वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक तरफ जहां शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Birthday) को हर कोई बर्थडे पर ढेरों बधाइयां दे रहा है. फैन्स के साथ-साथ सेलिब्रिटीज भी शाहरुख को अपने-अपने अंदाज में शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Birthday) का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शाहरुख से पत्रकार रोहित खिलनानी उनके केवल पांच मिनट मांग रहा है, इस पर एंक्टर उन्हें पांच सेकेंड देने से भी इंकार कर रहे हैं.

शाहरुख खान को देख बेकाबू हुए फैन्स, 'मन्नत' के बाहर लगी भारी भीड़,Video हुआ Viral

He is so busy.. can't even spare 5 mins but I still love him !! Happy Birthday ⁦@iamsrk⁩ #HappyBirthdayShahRukhKhanpic.twitter.com/hAzOw3hVrJ