सलमान और आमिर के बाद शाहरुख खान ने भी दिया पीएम मोदी को जवाब, Tweet हुआ वायरल

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) कुल सात चरणों में होना है, जिसमें दो चरण के चुनाव हो चुके हैं. अब तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होना है. तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोरशोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं. लोकसभा चुनाव की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बॉलीवुड सितारों को अपने ट्वीट में टैग किया था और उन्हें वोटरों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने को कहा था. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) , सलमान खान (Salman Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) जैसे सितारों को ट्वीट कर यह अपील की थी. अब दो चरण के चुनाव हो जाने के बाद शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने उन्हें रिप्लाई किया है.

PM sahib @narendramodi ne creativity ki liye bola tha. Main thoda late ho gaya video banane mein...aap mat hona Vote karne mein!!! ‘Voting is not only our Right, it is our Power.' Please Use It. Thank u to @tanishkbagchi @abbyviral @parakramsinghr . https://t.co/9280i8BnK3

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने लिखा: "पीएम साहब ने क्रिएटिविटी के लिए बोला था. मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में. आप मत होना वोट करने में. वोटिंह हमारा अधिकार है. यह हमारी शक्ति है. इसका प्रयोग करें. धन्यवाद." शाहरुख खान ने इस तरह पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब दिया है. शाहरुख खान ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने वोटिंग करने के लिए लोगों से अपील की है. शाहरुख खान का यह वीडियो लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है.

Voting is not only a right but it's also a duty.



Dear @BeingSalmanKhan and @aamir_khan,



It is time to inspire and motivate youth in your own Andaz to vote so that we can strengthen Apna Democracy & Apna country.