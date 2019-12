शाहरुख खान से प्रेरित होकर यह शख्स बना एक्टर, बोले 'काश मिल सकता' तो किंग खान ने यूं किया रिप्लाई

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी एक्टिंग और अंदाज से हर किसी के दिल पर राज करते हैं. केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं. इस बात का सबूत हाल ही में एक वीडियो को देखकर पता चलता है, जिसमें एक इंडोनेशियन एक्टर ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीतने के बाद इस खिताब को शाहरुख खान को समर्पित कर दिया. हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह इंडोनेशियन एक्टर अपनी जिंदगी में अभी तक एक भी बार शाहरुख खान से नहीं मिल सका है. इतना ही नहीं, इंडोनेशियन एक्टर मुहम्मद खान (Muhammad Khan) ने शाहरुख खान के लिए अपना प्यार जताने के लिए उनका गाना मेरे महबूब मेरे सनम भी गाया.

I am so glad for your success. Will meet you soon. Have a good life and keep feeling as an actor....& Thks everyone for bringing this to my notice. https://t.co/hJMZetKn4j