शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस फिल्म से करेंगे डेब्यू, दिखेगी पिता-पुत्र की दमदार केमिस्ट्री

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी फिल्मों और एक्टिंग के जरिए हर किसी के दिल पर राज करते हैं. लेकिन अब इस रेस में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) अब जल्द ही फिल्मों में भी डेब्यू करने वाले हैं. इस बात की जानकारी खुद शाहरुख खान और वॉल्ट डिजनी के ट्वीट से मिली है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपने बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) के साथ फिल्म 'द लायन किंग' (The Lion King) में 'सिंबा' और 'मुफासा' की भूमिका में दिखाई देंगे. वैसे तो आर्यन खान (Aryan Khan) हमेशा स्टारकिड्स की चर्चा में आगे रहते थे, लेकिन फिल्मों में उनकी एंट्री की खबरें आने से वह सुर्खियों में भी छा गए हैं.

वरुण धवन को 'फादर्स डे' पर पिता डेविड धवन ने लगाया थप्पड़, वायरल हुआ Video

The most iconic father-son story of all time, featuring the King himself @iamsrk and #AryanKhan.

Disney's #TheLionKing in cinemas July 19. pic.twitter.com/UCHR57waWl