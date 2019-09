'चंद्रयान 2' पर आया शाहरुख खान का रिएक्शन, इसरो को कही ये बात तो ट्वीट हुआ वायरल

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने भी 'चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2)' को लेकर अपना रिएक्शन दिया है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और इस पर उनके फैन्स के भी खूब कमेंट आ रहे हैं. मिशन 'चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2)' के मून लैंडर विक्रम (Lander Vikram) और इसरो (ISRO) का संपर्क चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही टूट गया था. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने इसरो प्रमुख के. सिवन के भावनात्मक होने पर उन्हें गले लगाया. बता दें कि विक्रम साराभाई (Vikram Sarabhai) को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम (Father of Indian Space Program) कहा जाता है.

Sometimes we don't land or arrive at the destination we want to. The important thing is we took off and had the Hope and Belief we can. Our current situation is never and not our final destination. That always comes in time and belief! Proud of #ISRO