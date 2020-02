शकीरा के डांस पर फिदा हुए शाहरुख खान, बोले- वंडरफुल...

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख (Shah Rukh Khan) शकीरा (Shakira) के कितने बड़े फैन हैं, यह बात एक्टर के ट्वीट ने साफ कर दी है. हाल ही में शकीरा और जेनिफर लोपेज सुपरबॉउल (Superbowl) के हाफटाइम में साथ नजर आईं. इस दौरान पॉप क्वीन शकीरा और जेनिफर लोपेज (Jennifer Lopez) ने स्टेज पर तहलका मचा दिया. उनके डांस और सिंगिंग के लिए हजारों फैन्स की भीड़ इक्ट्ठा थी. शो के दौरान के उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, अब किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Twitter) ने शकीरा की परफॉर्मेंस को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है.

So wonderful, so hard working so absolutely entertaining. My all time favourite. https://t.co/bC3IxRinVr