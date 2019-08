शाहरुख खान को आई फोन कॉल, लेकिन फिर भी नहीं मिला काम...देखें Video

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान फोन कॉल पर नजर आ रहे हैं, और काम का नाम सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है. इस वीडियो को नेटफ्लिक्स इंडिया (Netflix India) ने अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर रफ्तार पकड़ ली है, और वैसे भी नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बीच लंबे समय से कुछ पक भी रहा है. हालांकि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने इस सस्पेंस पर से 22 अगस्त को परदा उठाने का वादा भी किया है.

Still waiting on that callback, @iamsrk. pic.twitter.com/JJygsX9Wfw