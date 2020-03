शाहरुख खान ने कुछ इस तरह मनाई होली, Tweet कर कही ये बात...

देश में जहां होली (Holi 2020) की धूम है और सेलेब्स लगातार फैन्स को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं. वहीं, बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) रंगों से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Photo) यूं तो फिलहाल फिल्मों से दूर हैं लेकिन वह अकसर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स के साथ जुड़ते नजर आते हैं. होली के दिन भी एक्टर शाहरुख खान ट्विटर के जरिए अपने फैन्स के साथ जुड़ते नजर आए. एक्टर ने ट्वीट कर फैन्स को होली के दिन ये संदेश दिया है.

And to everybody here's looking at all the colours of light. May your happiness be in all shades, vibrancy & madness of these colours. Happy Holi & be safe. pic.twitter.com/d1Kg8wpfww