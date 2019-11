शत्रुघ्न सिन्हा ने महाराष्ट्र पर किया ट्वीट, संजय राउत को बताया 'हनुमान' तो शरद पवार को 'लौह पुरुष'

महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीति में बीते दिनों काफी उथल-पुथल मची. लेकिन अब महाराष्ट्र में शिवसेना (Shiv Sena), एनसीपी (NCP) और कांग्रेस (Congress) की सरकार बनने जा रही है. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री पद की शपथ गुरुवार शाम को लेंगे. खबर है कि उनके साथ हर पार्टी से 2-2 कुल छह मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. अब महाराष्ट्र को लेकर बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियों में है.

प्रज्ञा ठाकुर का विरोध कर रहे बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट पुलिस हिरासत में, बोले-ये गोडसे का नॉर्थ कोरिया या गांधी का भारत...

‘Hanuman' #SanjayRaut who stood his ground deserves special Kudos! Best wishes to iron man, 'Chanakya' great Maratha/Maharashtra proven leader of the nation in true sense, Hon'ble #SharadPawar. Dignified, elegant daughter of the family #SupriyaSule, most talked about