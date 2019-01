Simmba Box Office Collection Day 13: अभी भी करोड़ों में कमा रही रणवीर सिंह की 'सिंबा', अब तक हुआ इतना कलेक्शन

Simmba Box Office Collection Day 13: बॉलीवुड के बाजीराव और सबसे एनर्जेटिक एक्टर कहलाने वाले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'सिंबा' (Simmba) बॉक्स ऑफिस पर धुएंदार कलेक्शन कर रही है. आलम तो यह है कि जहां बॉलीवुड किंग शाहरुख खान दो हफ्ते बाद भी 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई, वहीं रणवीर सिंह की फिल्म 'सिंबा' ने दो हफ्ते पूरे होने से पहले मात्र 12 दिन में 200 करोड़ रुपए कमा लिए. फिलहाल अभी भी कमाई की रफ्तार तेज चल रही है. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक मंगलवार को फिल्म ने 6.03 करोड़ रुपए की कमाई की थी. इसी का अनुमान लगाते हुए यह कहा जा सकता है कि बुधवार को रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म 'सिंबा' ने करीब 5 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया होगा.

And #Simmba roars louder with a DOUBLE CENTURY... Hits ₹ 200 cr mark... Shows solid hold on weekdays, which indicates it won't slow down soon... [Week 2] Fri 9.02 cr, Sat 13.32 cr, Sun 17.49 cr, Mon 6.16 cr, Tue 6.03 cr. Total: ₹ 202.83 cr. India biz.