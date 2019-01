Simmba Box Office Collection Day 22: रणवीर सिंह की 'सिंबा' का विदेशों मे भी धमाल, अब तक कमाए इतने करोड़

Simmba Box Office Collection Day 22: 'सिंबा' (Simmba) फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने पुलिस ऑफिसर के रोल में दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. हालांकि अब चौथे हफ्ते में कमाई में रफ्तार कम हो गई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म 240 करोड़ रुपए के आस-पास का नेट कलेक्शन करने में कामयाब हो जाएगी. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की फिल्म कुल तीन हफ्ते में 233 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला है. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक शुक्रवार को 'सिंबा' (Simmba) ने 66 लाख रुपए ही कमाई कर सकी. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म ने ओवरसीज में 91.11 करोड़ रुपए कमा डाले हैं.

