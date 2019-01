कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने पीएम मोदी से कुछ यूं की मुलाकात,सोशल मीडिया पर शेयर की दिल की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने शनिवार को मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया. इस मौके पर बॉलीवुड (Bollywood) और टीवी जगत (TV Industry) की दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं. फिल्म जगत की हस्तियों ने इस दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की. कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने भी पीएम मोदी (PM Modi) से मुलाकात कर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा ''आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा और देश और फिल्म इंडस्ट्री की प्रगति को लेकर आपसे हमें अच्छे विचार जानने को मिले. मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके पास भी बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर है.''

Respected pm Sh @narendramodi ji,it was nice meeting u n great knowing ur inspiring ideas and progressive views about our film industry and our nation. N sir I must say u have a great sense of humor too! regards ???? pic.twitter.com/2fDpGC2qwh