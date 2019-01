कपिल शर्मा के शो पर 'Rajesh Arora' की धमाकेदार वापसी, दर्शक हो गए लोट-पोट, देखें Video

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के साथ छोटे पर्दे पर वापसी कर चुके हैं. अपने पुराने अंदाज में फिर से वो दर्शकों को लोट-पोट कर रहे हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो ने टीआरपी में भी धूम मची है. 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के सभी कलाकार शो के मेहमानों के साथ-साथ दर्शकों को खूब हंसा रहे हैं. यही वजह है कि कपिल शर्मा के शो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो पर अगला मेहमान कौन होगा इसके बारे में तो अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस शो का प्रोमो शेयर किया है. इस प्रोमो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार के एपिसोड में दर्शक हंस-हंसकर लोट-पोट होने वाले हैं.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) इस प्रोमो में अपने पुराने किरदार राजेश अरोड़ा के रूप में नजर आ रहे हैं और बच्चा यादव बने कीकू शारदा की खिंचाई कर रहे हैं. इस वीडियो में कपिल शर्मा, कीकू शारदा के अलावा मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) भी नजर आ रही हैं. सोनी टीवी द्वारा शेयर किए गए इस प्रोमो में हंसी का भरपूर डोज है. जब प्रोमो इतना मजेदार नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि एपिसोड भी मजेदार ही होगा. इस शो के पिछले एपिसोड में शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) अपनी पत्नी पूनम सिन्हा (Poonam Sinha) के साथ नजर आए थे.

