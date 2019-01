Simmba Box Office Collection Day 9: रणवीर सिंह की 'सिंबा' की धाकड़ कमाई जारी, कलेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान

Simmba Box Office Collection Day 9: बॉलीवुड के एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'सिंबा' (Simmba) अपनी धाकड़ कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार रखे हुए है. पहले हफ्ते जबरदस्त कमाई करते हुए आसानी से 4 दिन में 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म 'सिंबा' की अब नजर 200 करोड़ की तरफ है. डायरेक्टर रोहित शेट्टी की यह आठवीं फिल्म है, जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई. यदि 'सिंबा' 200 करोड़ का आंकड़ा छूने में कामयाब हो पाती है तो 'चेन्नई एक्सप्रेस' और 'गोलमाल अगेन' के बाद तीसरी फिल्म होगी जो यह रिकॉर्ड कायम कर पाएगी. फिलहाल 'सिंबा' रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है. रणवीर सिंह की यह फिल्म दूसरे हफ्ते भी जबरदस्त कमाई जारी रखे है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक शनिवार को 'सिंबा' ने करीब 13.50 से 14 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है.

दूसरे हफ्ते शनिवार को ऐसी कमाई जारी रखने वाली रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'सिंबा' (Simmba) ने करीब 50 प्रतिशत की कमाई बढ़ा ली है. यह फिल्म अब तक कुल 173 से 174 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. इस तरह से 'सिंबा' नेट और ग्रॉस कमाई के मामले में साल 2018 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. सिर्फ मुंबई व उसके आस-पास के इलाके से 60 करोड़ रुपए कमा ली है. उम्मीद जताई जा रही है यह आंकड़ा रविवार को और भी ज्यादा बढ़ सकता है और 200 करोड़ क्लब के करीब पहुंच जाएगा.

#Simmba starts Week 2 with a bang... Will cross ₹ 175 cr in Weekend 2 itself... Will make an entry into ₹ 200 cr Club before Week 2 concludes... [Week 2] Fri 9.02 cr. Total: ₹ 159.83 cr. India biz.