असम में हिंसक प्रदर्शन के चलते इस सिंगर ने रद्द किया प्रोग्राम, कहा- मेरा राज्य जल रहा है, रो रहा है...

बॉलीवुड सिंगर पापोन (Papon) ने दिल्ली में इस सप्ताहांत में आयोजित होने वाले अपने कॉन्सर्ट को रद्द कर दिया है, क्योंकि उनके गृह राज्य असम (Assam) में स्थिति अभी ठीक नहीं है. पापोन ( Singer Papon) का वास्तविक नाम अंगराग महंत है. उन्हें 'जिए क्यों' और 'मोह मोह के धागे' जैसे कई सुपरहिट गानों के लिए जाना जाता है. पापोन (Papon So ngs) इस शुक्रवार को दिल्ली में स्थित इंपरफेक्टो शोर में अपनी प्रस्तुति देने वाले थे. पापोन ने गुरुवार को ट्वीट किया, "प्रिय दिल्ली, मुझे खेद है, लेकिन मैंने योजनानुसार 'इंपरफेक्टोशोर' में कल होने वाले कॉन्सर्ट को न करने का निर्णय लिया है. मेरा गृह राज्य असम जल रहा है, रो रहा है और वहां कर्फ्यू जारी है. अभी मेरी जो मानसिक स्थिति है उसमें मैं आपका मनोरंजन नहीं कर पाऊंगा."

Dear Delhi. I am very sorry but I have decided not to do the concert tomorrow at ‘imperfectoshor' as planned! My home state Assam is burning, crying and under curfew! I won't be able to entertain you the way I should in my present state of mind!

सिंगर पापोन ( Singer Papon) आगे कहा, "मैं जानता हूं कि आपके साथ ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि आपने टिकट खरीद कर रखा है और लंबे समय से इसकी योजना बना कर रखी है. मैं इस बारे में आश्वस्त हूं कि आयोजक इन सारी चीजों का ध्यान किसी न किसी तरह से जरूर रखेंगे और भविष्य में किसी और दिन आप सबसे मिलने का मेरा वादा रहा. उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को जरूर समझेंगे."

I know this is unfair on you as you had bought tickets and planned long ahead. I am sure the organizers will take care of that in someway and as promised I'll see you all on another day in future! I hope you will understand!