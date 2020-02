अरविंद केजरीवाल ने PM Modi से की दिल्ली को 'वर्ल्ड क्लास सिटी' बनाने की बात, तो सोनम कपूर ने याद दिलाया यह वादा

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) के नतीजों ने बीते दिन सबकी निगाहें अपनी ओर खींची हुई थी. इस नतीजे में जहां आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) ने एक बार फिर शहर की 62 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सत्ता अपने पाले में कर ली है. दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और आम आदमी पार्टी की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी, जिसपर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें धन्यवाद कहते हुए दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कही. अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की बात भी याद दिलाई है.

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का धन्यवाद करते हुए लिखा, "आपका धन्यवाद सर. मैं अपनी राजधानी को वास्तव में वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं." अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर एक्ट्रेस सोनम कपूर ने जवाब देते हुए लिखा, "और प्रदूषण मुक्त भी..." अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सोनम कपूर का यह जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं.

Thank u so much sir. I look forward to working closely wid Centre to make our capital city into a truly world class city. https://t.co/IACEVA091c