सोनम कपूर को इस एयरलाइन्स ने तीसरी बार लगाया चूना, फिर खोया सामान

सोनम कपूर (Sonam Kapoor) का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. उन्होंने यह ट्वीट ब्रिटिश एयरवेज (British Airways) को लेकर किया है. सोनम कपूर ने अपने ट्वीट में ब्रिटिश एयरवेज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए यह ट्वीट किया है. उनके ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं. सोनम कपूर ने अपने ट्वीट में यह बताया है कि इस महीने में दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब उनका सामान ब्रिटिश एयरवेज ने खोया है. एक्ट्रेस सोनम कपूर इस बात से काफी गुस्से में दिखाई दे रही हैं और भविष्य में इस एयरलाइन्स से कभी यात्रा ना करने की बात भी कही है.

Video: दीपिका पादुकोण के JNU दौरे पर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- दाद देती हूं कि...

This is the third time ive traveled @British_Airways this month and the second time they've lost my bags. I think I've learnt my lesson. I'm never flying @British_Airways again.