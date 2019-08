सोनम कपूर बनीं देश की लकी चार्म, कहा-नींबू मिर्ची की किसे जरूरत

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) की अपकमिंग फिल्म 'द जोया फैक्टर (The Zoya Factor)' का पोस्टर रिलीज हो गया है. ये फिल्म अनुजा चौहान (Anuja Chauhan) के नोबेल 'द जोया फैक्टर' पर आधारित है. फिल्म एक लड़की की कहानी पर बेस्ड है, जो वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम की लकी चार्म बन जाती है. हाल ही में फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसको खुद सोनम ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है. फिल्म की कहानी की तरह पोस्टर भी काफी दिलचस्प है. इस पोस्टर में सोनम ने देवी का रूप धारण किया हुआ है. एक्ट्रेस ने एक हाथ में बैट तो दूसरे हाथ में हेलमेट पकड़ा हुआ है.

Who needs Nimbu Mirchi, when you have Zoya Solanki! India's lucky charm is here to turn tables around for you. #TheZoyaFactor@dulQuer#AbhishekSharma@Pooja_Shetty@aartims@foxstarhindi@ad_labsfilmspic.twitter.com/3BPrpBL2CD