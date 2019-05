SOTY 2 Box Office Collection Day 6: टाइगर, अनन्या और तारा का जलवा कायम, कमाए इतने करोड़

Student of The Year 2 Box Office Collection Day 6: 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर (Student Of The Year)' का सीक्वल स्टूडेंड ऑफ द ईयर 2 (SOTY 2) को फैन्स का प्यार मिल रहा है. 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' 10 मई को रिलीज हुई थी. इसमें टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), तारा सूतारिया (Tara Sutaria) और अनन्या पांडेय (Ananya Panday) मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं. ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. तरण आदर्श (Taran Adarsh) के मुताबिक इस फिल्म ने छठे दिन तक 53.88 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस तरह माना जा रहा है कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में सफल रही है.

ये भी पढ़े: इस फेमस सिंगर ने तोड़ दिया फैन्स का दिल, अब कभी नहीं करेंगी परफॉर्म!

#StudentOfTheYear2 is stable on weekdays [plexes continue to add to the total], but the overall total is underwhelming... Fri 12.06 cr, Sat 14.02 cr, Sun 12.75 cr, Mon 5.52 cr, Tue 5.02 cr, Wed 4.51 cr. Total: ₹ 53.88 cr. India biz. #SOTY2