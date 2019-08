सुनील शेट्टी ने न्यूयॉर्क में किया ऐसा कारनामा, हर भारतीय को होगा गर्व- देखें Video

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर देश के लिए तिरंगा का स्विच ऑन करके गर्व महसूस किया. उन्होंने इसका वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उन्हें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर तिरंगे लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन करते देखा जा सकता है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ''आइकॉनिक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर भारतीय तिरंगा की अद्भुत मौजूदगी. इस इमारत को भारतीय तिरंगे की रोशनी को स्विच ऑन करके विनम्र, गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं. जय हिंद, गर्व से भारतीय!''

The dynamic presence of the Indian Tri colour on the iconic Empire State Building....Humbled, Privileged and honoured to have switched on our tricolour lights !!!

Jai Hind🇮🇳 Proudly Indian! pic.twitter.com/JEk1yHhEJ6