सनी देओल पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर का कमेंट, बोले- ढाई किलो का हाथ कांग्रेस का हाथ तोड़ने...

सनी देओल (Sunny Deol) बीजेपी (BJP) की टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर (Gurdaspur) से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपना नामांकन भी भर दिया है. सनी देओल (Sunny Deol) रोड शो भी कर रहे हैं. सनी देओल ने कुछ दिन पहले बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो किया था और एक शख्स ने इस वीडियो को ट्वीट किया था. इस ट्वीट पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का रिप्लाई आया है. सनी देओल (Sunny Deol) को लेकर अशोक पंडित ने एक ट्वीट किया है और यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

In this Election Season @narendramodi checkmate : 600 odd Bollywood celebrities vs One @iamsunnydeol Jis ka Ek dhai kilo ka haath is enough to break Congress ka haath. https://t.co/fcT94TTMxe