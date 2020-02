राजस्थान में चोरी के आरोप में दलित भाइयों को बुरी तरह पीटा, तो स्वरा भास्कर बोलीं- राहुल गांधी और अशोक गहलोत...

राजस्थान (Rajasthan) के नागौर (Nagaur) में चोरी के आरोप में दो दलित भाइयों को पीटने का मामला सामने आया है. यह घटना रविवार की बताई जा रही है. एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने चोरी के आरोप में दोनों भाइयों की बुरी तरह से पिटाई की और कथित तौर पर प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल डाला. इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है. राजस्थान में हुए इस मामले को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ट्वीट किया है, दो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में एक्ट्रेस ने कहा कि इस क्रूरतापूर्ण वीडियो को नहीं देख सकती हूं. इसके साथ ही स्वरा भास्कर ने राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से एक्शन लेने की भी मांग की.

I cannot watch that video of the Dalit youth being brutalised in #Nagaur !!!!! Unspeakable atrocity! @ashokgehlot51@RahulGandhi ACT NOW!!!!!!