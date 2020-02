Tanhaji Box Office Collection Day 46: अजय देवगन की 'तान्हाजी' ने फिर बनाया रिकॉर्ड, 46 दिनों में किया इतना कलेक्शन

Tanhaji The Unsung Warrior Box Office Collection Day 46: बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है. फिल्म को रिलीज हुए 46 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी यह फिल्म शानदार कमाई कर रही हैं. वहीं, फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक इस फिल्म ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना लिया है. दरअसल, नई फिल्म रिलीज होने के बाद भी अजय देवगन की 'तान्हाजी' ने 42 दिनों में 276.90 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

#Tanhaji crosses ₹ 275 cr... Has ample stamina, despite new films invading the marketplace week after week + limited screens and shows... [Week 7] Fri 52 lakhs, Sat 63 lakhs, Sun 74 lakhs. Total: ₹ 276.90 cr. #India biz.