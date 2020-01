Tanhaji Box Office Collection Day 17: अजय देवगन की 'तान्हाजी' ने 17वें दिन मचाया तूफान, बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड

Tanhaji: The Unsung Warrior Box Office Collection Day 17: अजय देवगन (Ajay Devgn), काजोल (Kajol), और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. फिल्म ने न केवल धुआंधार कमाई की, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड भी बनाया है. तान्हाजी को रिलीज हुए 17 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसकी कमाई में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिल रही है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक अजय देवगन की तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर ने बीते दिन करीब 12 करोड़ रुपये की कमाई की. ऐसे में फिल्म ने 17 दिन में ही 224 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

वरुण और श्रद्धा की फिल्म ने गणतंत्र दिवस पर मचाई धूम, कमाए इतने करोड़

#Tanhaji is rewriting the rules of the game... Trends better than #BajrangiBhaijaan, #Sultan, #TZH, #Sanju, #Uri, #KabirSingh, #GoodNewwz in *Weekend 3*... Will hit double digits on [third] Sun... [Week 3] Fri 5.38 cr, Sat 9.52 cr. Total: ₹ 212.35 cr. #India biz.