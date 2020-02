Tanhaji Box Office Collection Day 31: अजय देवगन की फिल्म का 5वें हफ्ते में भी धमाल जारी, वीकेंड पर किया इतना कलेक्शन

Tanhaji: The Unsung Warrior Box Office Collection Day 31: अजय देवगन (Ajay Devgn), काजोल (Kajol), और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) को रिलीज हुए 31 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की कमाई अब भी जारी है. हालांकि, पहले के मुकाबले तान्हाजी के आंकड़ों में अब गिरावट देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन पांचवें हफ्ते के रविवार को भी अजय देवगन की फिल्म ने शानदार कमाई की है. फिल्म ने ना केवल लगातार बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि खुद को साल की सबसे बड़ी फिल्म भी बना लिया है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक 'तान्हाजी' ने बीते शनिवार को फिल्म ने जहां 2.76 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, तो वहीं रविवार को 3 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. इस हिसाब से फिल्म ने 266 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, इसकी आधिकारिक सूचना मिलना अभी बाकी है.

#Tanhaji is unstoppable, yet again... More than doubles its numbers on [fifth] Sat... #AjayDevgn's 100th film is enjoying an enviable run, inching closer to ₹ 275 cr mark... [Week 5] Fri 1.15 cr, Sat 2.76 cr. Total: ₹ 263.43 cr. #India biz.