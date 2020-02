Tanhaji Box Office Collection Day 32: अजय देवगन की फिल्म का धमाल जारी, अब तक किया इतना कलेक्शन

Tanhaji: The Unsung Warrior Box Office Collection Day 32: अजय देवगन (Ajay Devgn), काजोल (Kajol), और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) को रिलीज हुए 32 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की कमाई अब भी जारी है. हालांकि, पहले के मुकाबले तान्हाजी के आंकड़ों में अब गिरावट देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन पांचवें हफ्ते के सोमवार को भी अजय देवगन की फिल्म ने शानदार कमाई की है. फिल्म ने ना केवल लगातार बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि खुद को साल की सबसे बड़ी फिल्म भी बना लिया है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक 'तान्हाजी' ने बीते रविवार को जहां 3.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, तो वहीं सोमवार को 'तान्हाजी' ने 2.50 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. इस हिसाब से फिल्म ने 269.30 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, इसकी आधिकारिक सूचना मिलना अभी बाकी है.

Salman Khan वैलेंटाइंस पर फैन्स के लिए लाए 'स्वैग से सोलो', भाईजान के अंदाज की यूट्यूब पर धूम- देखें Video

#Tanhaji is a lottery... Solid trending in Weekend 5... Likely to challenge *lifetime biz* of #KabirSingh... Difficult to guesstimate *lifetime biz* of #Tanhaji, since it refuses to slow down... [Week 5] Fri 1.15 cr, Sat 2.76 cr, Sun 3.45 cr. Total: ₹ 266.88 cr. #India biz.