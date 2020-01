Tanhaji Box Office Collection Day 5: अजय देवगन की फिल्म ने 5वें दिन की बंपर कमाई, कमा डाले इतने करोड़

Tanhaji: The Unsung Warrior: अजय देवगन की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

खास बातें अजय देवगन की फिल्म ने मचाई धूम फिल्म ने अब तक किया इतना कलेक्शन 'तान्हाजी' ने पांचवें दिन की इतनी कमाई

Tanhaji: The Unsung Warrior Box Office Collection Day 5: अजय देवगन (Ajay Devgn) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) रिलीज के बाद से ही धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है. सोमवार को भी अजय देवगन की फिल्म का जलवा बॉक्स ऑफिस पर कायम रहा तो वहीं मंगलवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी उछाल हुआ. बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम वेबसाइट के मुताबिक अजय देवगन, काजोल (Kajol) और सैफ अली खान की फिल्म ने पांचवें दिन धांसू कमाई करते हुए 16 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस हिसाब से 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) ने पांच दिनों में 89 से 90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

वहीं, फिल्म की कमाई को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते में ही अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior Collection) 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी. फिल्म ने पहले दिन 15.10 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ धमाकेदार ओपनिंग की थी. वहीं शनिवार को इस फिल्म ने 20.57 करोड़ रुपये, रविवार को 25 से 26 करोड़ रुपये और सोमवार को 12 से 13 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी. अजय देवगन की फिल्म ने ईस्ट पंजाब, दिल्ली, यूपी में खूब कमाई की है. इस फिल्म को 4000 हजार स्क्रिन्स पर रिलीज किया गया था. अजय देवगन की फिल्म को टक्कर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की 'छपाक (Chhapaak)' और रजनीकांत की 'दरबार' दे रही हैं. फिलहाल, तीनों फिल्में अच्छी कमाई कर रही हैं. अजय देवगन ने इस फिल्म से एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है.

अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर' (Tanhaji: The Unsung Warrior) को हालांकि समीक्षकों ने मिलजुली प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. बता दें कि फिल्म में अजय देवगन (Ajay Devgn) के साथ काजोल (Kajol) भी मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म में अजय देवगन छत्रपति शिवाजी के सेनापति सूबेदार तान्हा जी मालुसरे (Subedar Tanaji Malusare) के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म में अजय देवगन और काजोल के अलावा सैफ अली खान (Saif Ali Khan), पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) और शरद केलकर भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.

