नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने Sacred Games के सेट पर मनाया 'ठाकरे' की सफलता का जश्न, देखें Photos

नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की फिल्म 'ठाकरे' (Thackeray) ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं. इससे उत्साहित नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स 2' (Sacred Games 2) के सेट पर जश्न मनाते नजर आए. नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की फिल्म 'ठाकरे' (Thackeray) ने अब तक 20 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है. फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ तो दूसरे दिन 10 करोड़ की कमाई की थी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) ने 'सेक्रेड गेम्स 2' (Sacred Games 2) के सेट पर केक काटकर अपनी फिल्म 'ठाकरे' (Thackeray) की सफलता का जश्न मनाया. इस दौरान उनके साथ डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) भी नजर आए.

Celebrating the success of #ThackerayTheFilm on the sets of #SacredGames2@anuragkashyap72

Thank You for all your Love & Support pic.twitter.com/HW5OnQyB4T