Thappad First Look: तापसी पन्नू की 'थप्पड़' का फर्स्ट लुक रिलीज, धमाकेदार अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस Thappad First Look: तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) अभिनीत अनुभव सिन्हा की फिल्म 'थप्पड़ (Thappad)' की घोषणा ने उनके फैन्स में जोश भर दिया है और फिल्म के पोस्टर ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है.