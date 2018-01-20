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Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 29: इंडिया ही नहीं विदेश में भी सलमान खान का धमाका, कमाई जानकर रह जाएंगे दंग

सलमान खान ऐसे ही नहीं सुपरस्टार कहलाते, इसके पीछे वजह है कि वह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हैं.

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Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 29: इंडिया ही नहीं विदेश में भी सलमान खान का धमाका, कमाई जानकर रह जाएंगे दंग

Tiger Zinda Hai : सलमान खान ने विदेशों से भी कमाए 126 करोड़ रुपए

खास बातें

  1. विदेशों में भी सलमान खान की फैन फॉलोइंग
  2. एक महीने के भीतर कमाए 125 करोड़ रुपए
  3. घरेलू सिनेमाघरों में 330 करोड़ रु. कमाए
नई दिल्ली: सलमान खान ऐसे ही नहीं सुपरस्टार कहलाते, इसके पीछे वजह है कि वह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हैं. विदेशों में सलमान खान को काफी पसंद किया जाता है. इसका सीधा उदाहरण उनकी पिछले महीने आई फिल्म 'टाइगर जिंदा है' ने ओवरसीज कमाई मामले में 125 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 'टाइगर जिंदा है' ने चौथे हफ्ते तक कुल 126.89 करोड़ रुपए की कमाई की है. अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन समेत अन्य देशों की कमाई लगातार बढ़ती ही जा रही है. 

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वहीं चौथे हफ्ते तक फिल्म ने घरेलू सिनेमाघरों में कुल 329.75 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन कर लिया है. फिलहाल अभी इसमें शुक्रवार की कमाई को नहीं जोड़ा गया है. यदि शुक्रवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जोड़ लिया जाए तो यह 330 करोड़ रुपए के पार चली जाएगी. वहीं ओवरसीज और घरेलू सिनेमाघरों की कमाई जोड़ ली जाए तो फिल्म ने भारत समेत दुनिया भर में सिर्फ बॉक्स ऑफिस से चार हफ्तों में 456.65 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है. फिल्म को रिलीज हुए लगभग एक महीने पूरे होने वाले हैं और अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो जाएगी.

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बता दें कि 'टाइगर जिंदा है' ने सलमान की पिछली सबसे ज्यादा ग्रॉस कमाई करने वाली फिल्म 'बजरंगी भाईजान' को पीछे छोड़ा है. इस फिल्म ने कुल 320 करोड़ रुपए की कमाई की थी. बड़े पर्दे में सलमान धुआधांर कमाई कर रहे हैं, तो छोटे पर्दे पर भी उनकी पॉपुलैरिटी में साल दर साल इजाफा हुआ है. उन्होंने 'बिग बॉस' के साथ धमाल मचाया तो अब खबर है कि वे '10 का दम' के साथ भी वापसी कर रहे हैं.

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 ...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...


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