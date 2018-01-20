Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 29: इंडिया ही नहीं विदेश में भी सलमान खान का धमाका, कमाई जानकर रह जाएंगे दंग

#TigerZindaHai crosses ₹ 125 cr mark internationally...— taran adarsh (@taran_adarsh) January 19, 2018
OVERSEAS - Total after Week 4: $ 19.88 mn [₹ 126.89 cr]...
USA-Canada: $ 5.841 mn
UAE-GCC: $ 6.950 mn
UK: $ 2.307 mn
RoW: $ 4.782 mn
Few cinemas yet to report. #TZH
वहीं ओवरसीज और घरेलू सिनेमाघरों की कमाई जोड़ ली जाए तो फिल्म ने भारत समेत दुनिया भर में सिर्फ बॉक्स ऑफिस से चार हफ्तों में 456.65 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है. फिल्म को रिलीज हुए लगभग एक महीने पूरे होने वाले हैं और अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो जाएगी.
#TigerZindaHai biz at a glance...— taran adarsh (@taran_adarsh) January 19, 2018
Week 1: ₹ 206.04 cr
Week 2: ₹ 85.51 cr
Week 3: ₹ 27.31 cr
Week 4: ₹ 10.89 cr
Total: ₹ 329.75 cr
India biz. #TZH
BLOCKBUSTER.
उन्होंने 'बिग बॉस' के साथ धमाल मचाया तो अब खबर है कि वे '10 का दम' के साथ भी वापसी कर रहे हैं.
#TigerZindaHai continued to SCORE, despite multiple releases... [Week 4] Fri 1.46 cr, Sat 2.12 cr, Sun 3.27 cr, Mon 1.36 cr, Tue 1.02 cr, Wed 88 lakhs, Thu 78 lakhs. Total: ₹ 329.75 cr. India biz.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 19, 2018
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