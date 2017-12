Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 9: रिलीज के दूसरे हफ्ते भी कायम है सलमान खान का मैजिक, जानें अब तक की कमाई

#TigerZindaHai packs a SOLID TOTAL Overseas... Collects $ 12.50 mn [₹ 79.84 cr] in Week 1...

USA-Canada: $ 3.654 mn

UAE-GCC: $ 4.330 mn

UK: $ 1.330 mn

RoW: $ 3.186 mn

Few cinemas yet to report.