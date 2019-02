Total Dhamaal Box Office Collection Day 1: अनिल, माधुरी, अजय देवगन ने मचाया 'टोटल धमाल', पहले दिन कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 1: 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) फिल्म रिलीज होने साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स पाते हुए पहले दिन शानदार कमाई कर डाली. अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की कॉमेडी फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) देखने के बाद दर्शक सिनेमाघरों से निकलने पर हंस-हंस बोल रहे हैं कि फिल्म तो बहुत मजेदार है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन करीब 16 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. यानी इस फिल्म को वीकेंड से अच्छा कलेक्शन करने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी वीकेंड के दो दिन शनिवार और रविवार बचे हुए हैं. देखना होगा कि क्या फिल्म वीकेंड पर 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी.

