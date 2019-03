Total Dhamaal Box Office Collection Day 13: 'टोटल धमाल' में अजय, माधुरी, अनिल का धांसू कॉम्बिनेशन, कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 13: 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) से बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन करने वाले अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की तिकड़ी नज़र अब 150 करोड़ रुपए की ओर है. दूसरे हफ्ते के आखिरी दिनों में फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) की कमाई को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है. इंडिया के स्क्रीन्स पर इस फिल्म के अलावा 'लुका छुपी', 'गली बॉय', 'सोन चिड़िया' जैसी फिल्म भी लगातार शानदार कमाई कर टक्कर दे रही है. तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म 'टोटल धमाल' ने सोमवार की तुलना में मंगलवार को 50 प्रतिशत तक की कम कमाई कर पाई. वहीं बुधवार के कलेक्शन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है.

#TotalDhamaal continues to be a big favourite in mass circuits... It is these sectors that will keep adding to a strong total, despite reduction of screens in metros... [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.02 cr, Sun 11.45 cr, Mon 6.03 cr, Tue 3.20 cr. Total: ₹ 127 cr. India biz.