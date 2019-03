Total Dhamaal Box Office Collection Day 14: अजय, अनिल, माधुरी का शानदार 'टोटल धमाल', दो हफ्ते में कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 14: अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) ने दो हफ्ते में शानदार कमाई करते हुए 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. फिलहाल कमाई की रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है और देखना होगा कि 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) 150 का आंकड़ा छूने में कामयाब हो पाती है या नहीं. तरण आदर्श (Taran Adarsh) के ट्वीट के मुताबिक मेट्रो शहरों में फिल्म की कमाई में कमी आ चुकी है, लेकिन देश के अन्य राज्यों के छोटे शहरों से कमाई अच्छी है.

#TotalDhamaal is holding very well in mass circuits/single screens... Metros [multiplexes] have slowed down, while Tier-2 cities are strong... [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.02 cr, Sun 11.45 cr, Mon 6.03 cr, Tue 3.20 cr, Wed 3 cr. Total: ₹ 130 cr. India biz.