Total Dhamaal Box Office Collection Day 16: अजय, अनिल, माधुरी की 'टोटल धमाल' हुआ मालामाल, कमाए इतने करोड़

Total Dhamaal Box Office Collection Day 16: अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. दो हफ्ते के बाद भी कमाई अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर देखने को मिली. हालांकि इस हफ्ते रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन कमाई का आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. दो हफ्ते में 132 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) थियेटर में दर्शकों को जमकर इंटरटेनमेंट मिल रहा है. पहले हफ्ते में 94.55 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 38.05 करोड़ रुपए मिलाकर फिल्म 'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) 132.60 करोड़ की कमाई कर चुकी है.

'टोटल धमाल' (Total Dhamaal) में धमाकेदार कॉमेडी के साथ अजय देवगन (Ajay Devgn), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने दर्शकों को सिनेमा थियेटर में खूब हंसाया. अब आलम यह कि फिल्म दूसरे हफ्ते के बाद भी कमाई लगातार कर रही है. फिल्म ने कुल 12 दिन में 125 करोड़ रुपए कमा लिया. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श का कहना है कि नॉर्मल टिकट रेट होने के बावजूद फिल्म थियेटर में खूब धमाल मचा रही है. देखना होगा कि फिल्म तीसरे हफ्ते में कैसा रिस्पॉन्स मिल पाता है. हालांकि तीसरे हफ्ते की शुरुआत में शुक्रवार को 1.70 करोड़ और शनिवार को करीब 1 से 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

#Hollywood scores yet again... #CaptainMarvel takes a Marvel-ous start at the BO... Packs a superb total [double digits] on Day 1... Overpowers *all* titles - new as well as holdover - by a margin... Fri ₹ 12.75 cr... Gross BOC: ₹ 15.18 cr... India biz.