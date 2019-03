उदय चोपड़ा के ट्वीट ने बॉलीवुड में मचाया हड़कंप, फैंस की चिंताएं बढ़ीं तो डिलीट कर दिया Tweet

खास बातें उदय चोपड़ा के ट्वीट ने बॉलीवुड में मचाया हड़कंप उदय चोपड़ा के ट्वीट को देख लोग ट्विटर पर रिएक्शन देने लगे बाद में उदय चोपड़ा ने ट्वीट कर सफाई दी

बॉलीवुड एक्टर उदय चोपड़ा (Uday Chopra) इन दिनों लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन वह अचानक ही उस समय ट्रेंड करने लगे, जब उन्होंने दो ट्वीट किए और फिर बाद में उसे डिलीट कर दिया. उदय (Uday Chopra) ने अपने पहले ट्वीट में लिखा: "मैं ठीक नहीं हूं! मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन अभी तक मैं असफल रहा हूं!" ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही उन्होंने इसे डिलीट कर दिया. उदय चोपड़ा (Uday Chopra) ने कुछ देर बाद एक और ट्वीट कर लिखा, कुछ घंटों के लिए मैंने अपना ट्विटर अकाउंट डी-एक्टिवेट कर दिया. ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूं. यह अभूतपूर्व था. मुझे लगता है कि यह सुसाइड का अच्छा ऑप्शन है. मैं जल्द ही इसे स्थाई रूप से कर सकता हूं."

When you are a zero in a profession that demands you to be in the limelight constantly, and you realize you are fading away from public memory — P K T ???????? (@pramodthimmaiah) March 21, 2019

Hey please stay. We don't realise that but we do have people who love us,who care for us deeply and who would die for us. Keep that in mind. Depression does not end with the person , it just passes on to the other. Just let alone us. Think about your closed ones. They do love you — maietraie gupta (@thelostsoul08) March 22, 2019

Hey my friend depression is a lesson bro...u will become more stronger and better persoon from it.... i m in that stage from many days....keep believing buddy Best of luck @udaychopra — Salman khan (@Salmank99113217) March 23, 2019

Brother Stay Strong, Tommorow is another day, Just another day. Depression is NOT permanent.

YOU ARE. — Saffron Surge (@Ved_Rajy) March 22, 2019

उदय चोपड़ा (Uday Chopra) के इस ट्वीट के बाद पूरे बॉलीवुड हड़कंर मच गया. कई लोगों ने परेशान होकर ट्विटर पर अपना रिएक्शन भी देना शुरू कर दिया. खबरों के मानें तो उदय चोपड़ा इन दिनों डिप्रेशन में हैं और शायद इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किए. हालांकि बाद में लोगों को परेशान देख उदय चोपड़ा ने फिर से ट्वीट कर सफाई दी. उन्होंने लिखा: "मैंने हाल ही में कुछ ट्वीट किए थे, जिससे कुछ लोग बहुत परेशान हो गए. मैं बिल्कुल ठीक हूं. मैं कुछ ऐसी चीजों से परेशाना था, जिसे मैं खुद नहीं समझ पा रहा था. मेरी चिंता के लिए धन्यवाद."

Seems like I tweeted something recently that got a few of you worried. I'm totally fine, its just my dark humour that sometimes gets misunderstood. Thanks for all your concern though. — Uday Chopra (@udaychopra) March 24, 2019



उदय चोपड़ा (Uday Chopra) और नरगिस फाकरी के रोमांस की खबरें बीते साल अगस्त में आई थी. उदय चोपड़ा के आमिर खान की फिल्म धूम-3 में आखिरी बार देखा गया था. उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा था कि मेरा फोकस अब दूसरे कामों पर है. एक्टिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. उदय चोपड़ा की बीते दिनों एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें उनका वजन बढ़ा हुआ दिखाई दिया था.

