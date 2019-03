Kesari Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की धाकड़ कमाई, तीन दिन में कमा लिए इतने करोड़

Kesari Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की फिल्म 'केसरी' (kesari) ने बॉक्स ऑफिस (Kesari Box Office Collection) पर कोहराम मचा दिया है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'केसरी' (kesari) लगातार तीसरे दिन ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है. अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'केसरी' ने पहले दिन 21 करोड़ की धाकड़ कमाई की थी, तो दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 17 करोड़ बटोरे थे. अब खबर है कि फिल्म 'केसरी' (kesari) शनिवार को 20 करोड़ रुपये की सॉलिड कमाई कर ली है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म केसरी की कमाई की जानकारी रमेश बाला और 'बॉक्स ऑफिस इंडिया' ने दी है. फिल्म की कमाई को देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि रविवार को भी यह फिल्म कम से कम 20 करोड़ की कमाई कर लेगी.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) देश के सभी हिस्सों में जबरदस्त कमाई कर रही है. लोगों को फिल्म इतनी पसंद आ रही है कि उन्होंने पहले से ही एडवांस बुकिंग कर ली है. इस फिल्म में अक्षय कुमार का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. अक्षय कुमार ने जबरदस्त एक्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया है. होली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म 'केसरी' को वर्ड टू माउथ द्वारा भी खूब प्रमोशन मिल रहा है. फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई देख लग रहा है कि फिल्म जल्द ही अपना बजट भी निकाल लेगी. 'केसरी' ने तीन दिनों में 58 करोड़ की कमाई कर डाली है.

#Kesari aims at No. 1 spot as far as *opening weekend* is concerned... Trending better than #GullyBoy and #TotalDhamaal... Will surpass *extended weekend* [Thu-Sun] of #GullyBoy [₹ 72.45 cr] as well as *traditional weekend* [Fri-Sun] of #TotalDhamaal [₹ 62.40 cr].