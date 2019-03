Kesari Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' की ताबड़तोड़ कमाई, दो दिन में कमा लिए इतने करोड़

Kesari Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) ने बॉक्स ऑफिस (Kesari Box Office Collection) पर तहलका मचा दिया है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की फिल्म 'केसरी' (kesari) ने लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है. 'केसरी' ने पहले दिन 21 करोड़ की धाकड़ कमाई की थी. फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 17 करोड़ की कमाई कर डाली है. इस बात की जानकारी रमेश बाला और 'बॉक्स ऑफिस इंडिया' ने दी है. फिल्म की कमाई को देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) अपने पहले वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को और ज्यादा कमाई करेगी.

. @akshaykumar 's #Kesari does well on Day 2.. All-India Day 2 Nett is around ₹ 17 Crs.. Early Estimates..



Expected to do very well today and tomorrow..